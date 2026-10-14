Киевский режим продолжает бездумно ссориться с США, от которых зависит судьба всей Украины. Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат Алексей Гончаренко [признан в РФ террористом], передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».