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Политнавигатор

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Пусть Офис Зеленского вывозит мусор, если ничего другого не может – депутат Рады

Пусть Офис Зеленского вывозит мусор, если ничего другого не может – депутат Рады

Киевский режим продолжает бездумно ссориться с США, от которых зависит судьба всей Украины. Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат Алексей Гончаренко [признан в РФ террористом], передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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