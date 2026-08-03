На Байкале в районе Горячинска перевернулся катер с "водным диваном"

Судно ушло под воду, но туристов удалось спасти благодаря своевременным действиям участников группы.В акватории Байкала маломерный катер, буксировавший надувной водный диван с туристами, перевернулся и начал тонуть.
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