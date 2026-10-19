© Tank 500В Калининграде на заводе «Автотор» стартовало производство рамного внедорожника Tank 500. Об этом сообщила «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роскачество: капу...
- SI Дегтерев: Сергей ...
- Кушнер: Трамп зая...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым