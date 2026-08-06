Ученые смогли внедрить гены свиньи в салат ради мясного вкуса

Москва, 6 августа. Британские ученые из Имперского колледжа Лондона создали генетически модифицированный салат-латук, способный синтезировать свиной белок миоглобин, придающий мясу характерный цвет и вкус.
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