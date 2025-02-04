USAID прекращает свою иностранную деятельность

Все филиалы и представительства Агентства США по международному развитию (USAID) должны закрыться к ближайшей пятнице, соответствующее распоряжение было разослано по внутренним каналам организации, 5 февраля сообщает агентство CBS.
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