Политик Филиппо обвинил Фон дер Ляйен в кумовстве, а ЕС в повальной коррупции

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен погрязла в коррупции, об этом написали журналисты, однако ей все «фиолетово», об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, поведал на своей страничке в соцсети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.