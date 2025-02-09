Дрозденко рассказал подробности о сбитом беспилотнике над регионом утром 9 февраля. По его словам, силами ПВО украинский дрон сбили над рекой Волхов в Киришском районе.
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Дрозденко рассказал подробности о сбитом беспилотнике над регионом утром 9 февраля. По его словам, силами ПВО украинский дрон сбили над рекой Волхов в Киришском районе.