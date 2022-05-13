Отыграется ли «Спартак» за разгром в Петербурге. Интриги 29-го тура РПЛ

В 29-м туре чемпионата России московский «Спартак» в дерби «двух столиц» примет на своем поле петербургский «Зенит», «Динамо» попытается вернуть себе второе место в матче против «Локомотива», а ЦСКА сыграет на выезде с «Краснодаром» Фото: ТАСС Расписание 29-го тура чемпионата России «Сочи» — «Нижний Новгород» (13 мая, 18:55) «Уфа» — «Арсенал» (14 мая, 13:55) «Ростов» — «Химки» (14 мая, 16:25) «Локомотив» — «Динамо» (14 мая, 16:25) «Ахмат» — «Крылья Советов» (14 мая, 18:55) «Урал» — «Рубин» (15 мая, 13:55) «Спартак» — «Зенит» (15 мая, 16:25) «Краснодар» — «ЦСКА» (15 мая, 18:55) Дерби «двух столиц» Главным матчем 29-го тура чемпионата России по футболу станет дерби «двух столиц» между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».