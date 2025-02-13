В народном календаре – Никитин день. И если бы мы были птицами и чуяли приближение морозов, то сегодня бы утепляли гнезда.
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В народном календаре – Никитин день. И если бы мы были птицами и чуяли приближение морозов, то сегодня бы утепляли гнезда.