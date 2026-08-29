Как скрыть лысину: 5 приемов, о которых мало кто знает

Лысину мужчины часто начинают прятать слишком активно и именно поэтому делают ее заметнее. Зачес через всю голову, тонна геля и попытка любой ценой сохранить прежнюю прическу — тот случай, когда маскировка может оказаться заметнее того, что она должна скрывать.