Запчасти на китайские автомобили выросли в цене за год на более чем 60%

Автовладельцы Петербурга в последние годы чаще обращались в автосервисы в связи с ремонтом автомобилей на фоне увеличения среднего возраста транспортных средств и отсутствия на рынке доступных моделей зарубежных брендов.
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