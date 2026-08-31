ЦТАК: КНДР укрепила ядерный арсенал для безопасности региона

МИД КНДР заявил, что развитие ядерного оружия является важнейшей мерой для сохранения мира в регионе.
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