«Мотолыга» против «Мальвы», «Букера» и «Трёх топоров»

На рубеже двух лет специальной военной операции на Украине сложилось устойчивое общественное мнение, что современное состояние артиллерийского парка ВС РФ не в полной мере соответствует требованиям поля боя и реалиям контрбатарейной борьбы образцами западного производства.
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