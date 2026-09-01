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В Ростове тариф на вывоз мусора подняли аж на 50 рублей

В Ростове тариф на вывоз мусора подняли аж на 50 рублей

С 1 сентября предельная стоимость услуг регионального оператора «ЭкоЦентр» по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) выросла до 752,65 рубля за кубометр — на 50,3 рубля больше, чем ранее.

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