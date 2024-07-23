ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Как же сложно наводить порядок

Как же сложно наводить порядок

О таком предупреждали, хорошо, что за таких взялись: Задержан следователь, который покрывал предполагаемого убийцу участника СВО в Армавире.

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Комментарии
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Валерий Беседин
Работа огромного масштаба это выявление и наказание кротов, пролезших во все правоохранительные, судебные и прочие органы. Хотя изначально было понятно зачем они туда лезут (((
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1 час.
Валерий Беседин
Вот получите и распишитесь!!!
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1 час.
Ольга
А его еще никуда не посадили, и не факт что посадят.  Подождут и спустят на тормозах.
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18 мин.

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