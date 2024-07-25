Telegram передумал монетизировать российские каналы. Функция не работает

Функция монетизации, появившаяся 19 июля в Telegram, больше не работаетTelegram временно ввел, а затем удалил функцию монетизации для российских каналов: возможность заработка на платформе появилась 19 июля, но через пять дней стала недоступной.
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