Полиция возбудила уголовное дело в отношении отца пострадавшей в ДТП девочки

Водитель сел пьяным за руль, не справился с управлением и врезался в столб Полиция возбудила уголовное дело в отношении отца девочки, пострадавшей в ДТП в Касимово Всеволожского района Ленинградской области.
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