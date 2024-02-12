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«Столото»: почти 10 000 мошенников лотерей заблокировали в 2023 году

«Столото»: почти 10 000 мошенников лотерей заблокировали в 2023 году

В 2023 году специалисты по кибербезопасности обнаружили и заблокировали 9 704 мошеннических ресурса, которые действовали под видом государственных лотерей, в том числе нелегально использовали популярные бренды.

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