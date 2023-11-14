Тепломагистраль проложили для новой Краевой детской больницы в Чите

Энергетики ТГК-14 проложили магистраль для строящейся Краевой детской больницы в Чите.На официальном портале края сообщили, что специалисты построили теплосети и провели реконструкцию участка магистрали в 400 метров, чтобы подключить объект здравоохранения к отоплению.