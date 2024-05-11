В ФРС заговорили о повышении ставки

Дебаты о том, достаточно ли высоки процентные ставки в США, на этой неделе расширились среди представителей Федеральной резервной системы и могут еще больше усилиться после того, как ключевой опрос показал скачок инфляционных ожиданий потребителей, сообщает Reuters.
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