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Стоматолог Ахмурзаев призвал не полоскать рот при зубной боли

Стоматолог Ахмурзаев призвал не полоскать рот при зубной боли

Стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев сообщил, что при зубной боли полоскания и мази не дадут результата.

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