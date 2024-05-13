👍💙 Телеканал «Керчь 24» занял 4 место в рейтинге по вовлеченности в соцсети «ВКонтакте» Рейтинг составлялся среди 20 региональных телеканалов из средних городов с населением 100-250 тысяч человек.
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👍💙 Телеканал «Керчь 24» занял 4 место в рейтинге по вовлеченности в соцсети «ВКонтакте» Рейтинг составлялся среди 20 региональных телеканалов из средних городов с населением 100-250 тысяч человек.