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Что произойдет с мозгом, если перестать читать?

Что произойдет с мозгом, если перестать читать?

Чтение традиционно считалось одним из главных способов познания мира. Однако результаты последних исследований показывают, что привычка читать для удовольствия постепенно сходит на нет.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Читать, дело конечно хорошее, но в последнее время все новые книги-компиляция из старых уже прочитанных. Новых идей нет. Так что же тогда читать? Приходится перечитывать по второму, третьему разу.
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17 час.
искатель
Ну это вы зря... Есть тысячи не новых книг, которые, я уверен, вы не читали и вряд ли прочтёте, если будете ориентироваться только на новые. В первую очередь - это классика русская и зарубежная, а потом можно подключить и другие жанры. Удачи!
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11 час.

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