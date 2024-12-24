Что произойдет с мозгом, если перестать читать?

Читать, дело конечно хорошее, но в последнее время все новые книги-компиляция из старых уже прочитанных. Новых идей нет. Так что же тогда читать? Приходится перечитывать по второму, третьему разу.

искатель

Ну это вы зря... Есть тысячи не новых книг, которые, я уверен, вы не читали и вряд ли прочтёте, если будете ориентироваться только на новые. В первую очередь - это классика русская и зарубежная, а потом можно подключить и другие жанры. Удачи!