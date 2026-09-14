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Царьград

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Захваченный Ираном американский подводный дрон выдаёт новые принципы ВПК США

Захваченный Ираном американский подводный дрон выдаёт новые принципы ВПК США

Вашингтон назвал аппарат вышедшей из строя "старой моделью", но инцидент подсветил курс Пентагона на массовые автономные системы и новую логику американского ВПК.

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