Сенатор Никонорова: РФ соразмерно ответит в случае принятия США новых санкций

Член международного комитета Совета Федерации РФ Наталья Никонорова заявила, что в случае приятия Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций Москва обязательно ответит соразмерно, сообщает РИА Новости.
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