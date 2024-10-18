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Царьград

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Спасённый в Охотском море Пичугин не имел права отплывать на своей лодке дальше 5 км от берега

Спасённый в Охотском море Пичугин не имел права отплывать на своей лодке дальше 5 км от берега

Надувная лодка "Байкат 470" не предназначена для выбранного Пичугиным маршрута.В оперативных службах сообщили, что Михаил Пичугин, спасённый в Охотском море, не имел права отплывать на своей лодке дальше 5 километров от берега.

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