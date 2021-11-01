Агент Тчуамени контактирует с «Юве», «Ливерпулем» и «Челси». «Монако» требует за хавбека 40 млн евро

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени по-прежнему интересен топ-клубам. «Ливерпуль», «Челси» и «Ювентус» запросили информацию у агента 21-летнего игрока сборной Франции, которого монегаски оценивают в 40 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.
Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени по-прежнему интересен топ-клубам. «Ливерпуль», «Челси» и «Ювентус» запросили информацию у агента 21-летнего игрока сборной Франции, которого монегаски оценивают в 40 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.
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