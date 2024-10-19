Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области продолжают проводить мероприятия с участниками проекта «Движение на опережение»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области организовали для участников проекта по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и подростков «Движение на опережение» общеобразовательной школы № 138 занятие в рамках блока «Мой родной край».
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