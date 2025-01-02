Телевидение показывает нам то, чего мы достойны?

Со своеобразного «трамплина», коим для многих так называемых «комиков а-ля пошлость» стал телеканал ТНТ «весёлые» (как им кажется) и «находчивые» (так как многие из них являются выходцами из КВН) переползают на федеральные телеканалы.
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