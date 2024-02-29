В трех жилых комплексах Тулы могут построить новые школы

В Туле хотят построить новые школы в трех жилых комплексах. Такое заявление сделал глава администрации города Илья Беспалов в ходе прямого эфира в соцсетях, который прошел на тему сооружения социальных объектов.
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