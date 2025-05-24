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  • Maxim
    Бескид ещё..Самое страшное вп...
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    А удивляться тут нечему, этот конфликт навязала Украине Британия. Руководит Украиной английский резидент Зеленский и ...Украинцы обречены...
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Американская парадигма: ближайший соратник Трампа мешает ему поладить с Путиным

Американская парадигма: ближайший соратник Трампа мешает ему поладить с Путиным

© AP / Evan Vucci Хозяин Белого дома продолжает работать над реализацией миротворческой стратегии по Украине, но столкнулся с сопротивлением внутри администрации, чего и опасался больше всего, учитывая опыт своего первого срока правления На втором президентском сроке Дональд Трамп, похоже, приступил к практическим шагам по реализации своего предвыборного обещания 2016 года – наладить отношения с Россией.

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