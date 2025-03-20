Необычная одноступенчатая ракета-носитель (почти)

﻿﻿Это проект Saturn S-1D компании Boeing 1968 года, основанный на первой ступени лунной ракеты Saturn V Идея проста: берем легендарную первую ступень Saturn V (S-1C), делаем одноразовую гондолу, переносим блок управления со ступени S-IVB (третья ступень Saturn V) на нашу новую ступень, и получаем одноступенчатую ракету, способную вывести на орбиту 22,6 тонны полезного груза за 150 миллионов долларов.