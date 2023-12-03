Блокаду Калининграда Литве прощать нельзя. И Финляндию за Ленинград зря простили Михаил Зубов Фото: Виталий Невар/ТАСС Материал комментируют: Константин Смирнов Сергей Михеев Литва усиливает блокаду Калининградской области.
Прибалтике пора тушить свет. Там нет законных государств, заявили политологи
Комментарии
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ШКИПЕР
« Фины закрывают границу с Россией. Зачем ? А Бог его знает,они ведь независимые,ведь от них ничего не зависит.Мы конечно огорчены, особенно Мариванна и Петр Сидорович из Тюмени. Рвут на себе волосы , плачут. Петр Сидорович бросил пить , прильнул к экрану - что там на финской границе, Мариванна солит огурцы на " чёрный день " » ( А. Пиманов )
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11 час.
ШКИПЕР
А проебалтов отключить от энергосистемы нужно было ещё вчера
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11 час.
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