Прибалтике пора тушить свет. Там нет законных государств, заявили политологи

ШКИПЕР

« Фины закрывают границу с Россией. Зачем ? А Бог его знает,они ведь независимые,ведь от них ничего не зависит.Мы конечно огорчены, особенно Мариванна и Петр Сидорович из Тюмени. Рвут на себе волосы , плачут. Петр Сидорович бросил пить , прильнул к экрану - что там на финской границе, Мариванна солит огурцы на " чёрный день " » ( А. Пиманов )