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Делегацию Конгресса США приняла глава администрации Тайваня Цай Инвэнь

Делегацию Конгресса США приняла глава администрации Тайваня Цай Инвэнь

Как пишет Associated Press, подробности встречи не разглашаются. В числе делегации сенатор-демократ Эд Марки, члены палаты представителей из Демократической партии Джон Гараменди, Алан Лоувенталь, Дон Бейер, республиканка Амата Колман Радеваген.

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