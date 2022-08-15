Делегацию Конгресса США приняла глава администрации Тайваня Цай Инвэнь

Как пишет Associated Press, подробности встречи не разглашаются. В числе делегации сенатор-демократ Эд Марки, члены палаты представителей из Демократической партии Джон Гараменди, Алан Лоувенталь, Дон Бейер, республиканка Амата Колман Радеваген.