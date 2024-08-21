В Барнауле отменили митинг против блокировки YouTube

Причины решения организаторы не раскрыли В Барнауле по инициативе организаторов отменили митинг против блокировки YouTube, сообщил телеграм-каналу "Сибирьмедиа" организатор и депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Александр Волобуев.
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