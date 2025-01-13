В Кремле прокомментировали заявления о подготовке встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предметной подготовки встречи российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
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