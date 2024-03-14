КИТАЙ УДАРИЛ ПО СТОЛУ! Камила Валиева Получит Возможность Размазать Тех Кто Отнял Ее Медали!

Китай вновь вступился за Камилу Валиеву и заставил всех ее западных хейтеров заскрипеть от злости. После дисквалификации Валиевой на четыре года иностранные завистники и критики российской звезды фигурного катания обкричались от радости, что Камила теперь кроме как у себя на родине больше нигде выступать не будет.