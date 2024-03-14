Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Горлопан и хамло, возомнивший себя властелином олимпийских колец.Губерниева не зас...
  • Валентин Воробьев
    Погонят Губера-грубера поганой метлой, много людей будет прыгать от счастья. А то везде, куда ни кинь, гримасы Губерн...Губерниева не зас...
  • Максим Шевченко
    Включил Матч-ТВ, опять это чучело вещаетГуберниева не зас...

КИТАЙ УДАРИЛ ПО СТОЛУ! Камила Валиева Получит Возможность Размазать Тех Кто Отнял Ее Медали!

КИТАЙ УДАРИЛ ПО СТОЛУ! Камила Валиева Получит Возможность Размазать Тех Кто Отнял Ее Медали!

Китай вновь вступился за Камилу Валиеву и заставил всех ее западных хейтеров заскрипеть от злости. После дисквалификации Валиевой на четыре года иностранные завистники и критики российской звезды фигурного катания обкричались от радости, что Камила теперь кроме как у себя на родине больше нигде выступать не будет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НН
Надежда Никитина
Молодцы китайцы, а Камила не подведет !!!!!!!!
Ответить
1 д.
Андрей Сушко
Почему наши не заступаются и ведут себя как лошары, а потому что там денег нет-не интересно))))
Ответить
19 час.
Юрий Воробьев
Китайцы - молодцы, а вот наши говнюки у спортивной кормушки, типа Губерниева, как всегда только за бабло...(комерсанты)
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх