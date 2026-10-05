Синоптик Ильин: к пятнице в Москве потеплеет до +20 °C

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что во второй половине недели в Москве температура повысится и к пятнице может достигнуть +20 °C.
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