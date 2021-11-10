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Убийца трёх студентов "пожалел" жертву изнасилования — и переживал

Убийца трёх студентов "пожалел" жертву изнасилования — и переживал

Подозреваемый в убийстве трех студенток 17, 18 и 19 лет признался в еще одном преступлении — изнасиловании.

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Андрей
пожизненное ,таким, заменять только на смертную казнь , через изнасилование
Юрий Кушнарев
почему должны сохранятьжизнь этому нелюдю? Чтобы его расскаяния замучили? А какие страдания родным этих девочек? Они что,ничего не стоят? Смертной казни нет только по одной причине(и Совет Европы,ОБСЕ здесь ни причём) - ворьё во власти исключило для себя высшую меру.Вот и вся причина
Андрей
чем тебе власть не угодила? Наверное лосятину жрать любишь?
Юрий Кушнарев
я уже ответил чем,но для тебя,дебил едросовский,это видимо бином Ньютона
Nikolay Komunadototznaet
А разве это жизнь? Сидеть до конца своих дней в серой камере, смотреть на солнце через решетку, есть пресную баланду и так изо дня в день, из года в год понимая что вся жизнь прошла впустую. Смертная казнь же, это быстрый конец. Тут трудно сказать, что в итоге будет хуже...
Юрий Кушнарев
речь не этом выродке,а хоть о какой-то справедливости по отношению к родным девочек.Почему эта мразь должна жить,да ещё с надеждой на помилование?
Татьяна Браун
С какой радости кормить за гос. счет выродков? Для таких ублюдков пора восстановить смертную казнь. Тем более, что она не отменена, а просто приостановлена.
Владимир Погодин
Так соберите референдум о смертной казни! Чего болтать то бестолку!
Горыныч
Таких сук вешать надо. С медленной подготовкой.
Анатолий Селиванов
опять посадят на 20 лет и потом под амнистию попадет, как сердюков (за купленную награду) и выпустят. (а если все таки посадят - то опять за счет народа России - кормить эту мразь будут) .................
Анатолий Селиванов
а еще лучше выдайте этого урода, Родственникам убитых девчонок - они совершат Правильное ПРАВОСУДИЕ !!!!!!!!!!!!!

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