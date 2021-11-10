Убийца трёх студентов "пожалел" жертву изнасилования — и переживал

Спички - не игрушкаУбийца трёх студентов "пожалел" жертву изнасилования — и переживалПодозреваемый в убийстве трех студенток 17, 18 и 19 лет признался в еще одном преступлении — изнасиловании.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейпожизненное ,таким, заменять только на смертную казнь , через изнасилованиеЮрий Кушнаревпочему должны сохранятьжизнь этому нелюдю? Чтобы его расскаяния замучили? А какие страдания родным этих девочек? Они что,ничего не стоят? Смертной казни нет только по одной причине(и Совет Европы,ОБСЕ здесь ни причём) - ворьё во власти исключило для себя высшую меру.Вот и вся причинаАндрейчем тебе власть не угодила? Наверное лосятину жрать любишь?Юрий Кушнаревя уже ответил чем,но для тебя,дебил едросовский,это видимо бином НьютонаNikolay KomunadototznaetА разве это жизнь? Сидеть до конца своих дней в серой камере, смотреть на солнце через решетку, есть пресную баланду и так изо дня в день, из года в год понимая что вся жизнь прошла впустую. Смертная казнь же, это быстрый конец. Тут трудно сказать, что в итоге будет хуже...Юрий Кушнаревречь не этом выродке,а хоть о какой-то справедливости по отношению к родным девочек.Почему эта мразь должна жить,да ещё с надеждой на помилование?Татьяна БраунС какой радости кормить за гос. счет выродков? Для таких ублюдков пора восстановить смертную казнь. Тем более, что она не отменена, а просто приостановлена.Владимир ПогодинТак соберите референдум о смертной казни! Чего болтать то бестолку!ГорынычТаких сук вешать надо. С медленной подготовкой.Анатолий Селивановопять посадят на 20 лет и потом под амнистию попадет, как сердюков (за купленную награду) и выпустят. (а если все таки посадят - то опять за счет народа России - кормить эту мразь будут) .................Анатолий Селиванова еще лучше выдайте этого урода, Родственникам убитых девчонок - они совершат Правильное ПРАВОСУДИЕ !!!!!!!!!!!!!Комментировать
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