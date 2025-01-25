Лучшее сочетание: джинсы и жемчуг

Что общего между джинсами, без которых не представляется комфортный образ современного человека, и жемчугом, считающегося самым элегантным камнем? Комбинация джинсов и жемчуга говорит о безграничности моды.
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