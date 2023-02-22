РИАП "АПРАЛ" МТ

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После выступления Путина, на Западе зазвучали истерические нотки о холодной войне

После выступления Путина, на Западе зазвучали истерические нотки о холодной войне

Все мировые СМИ на первые полосы вынесли статьи о выступлении Владимира Путина и сходятся во мнении, что Москва и Пекин бросают вызов миропорядку, который всерьез угрожает Вашингтону и правилам, навязываемым англосаксами остальному сообществу.

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