Мэр Благовещенска поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Сегодня в регионе отмечается профессиональный праздник медицинских работников. Мэр Благовещенска Олег Имамеев поздравил всех врачей с этим важным событием, подчеркнув их особое отношение к пациентам, ответственность и целеустремленность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии