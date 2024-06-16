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Мэр Благовещенска поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Мэр Благовещенска поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Сегодня в регионе отмечается профессиональный праздник медицинских работников. Мэр Благовещенска Олег Имамеев поздравил всех врачей с этим важным событием, подчеркнув их особое отношение к пациентам, ответственность и целеустремленность.

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