Сводки СВО, 13 октября, главное: Истерика в Киеве — США впервые не предупредили ВВСУ о пусках русской баллистики 1692-й день спецоперации.
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