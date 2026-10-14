"После такого ребёнок не может быть легко брошен после развода". Глафира Тарханова высказалась о партнёрских родах вместе с мужем

42-летняя актриса Глафира Тарханова дала интервью YouTube-каналу "Между нами". В нём она высказалась об отсутствии закона о домашнем насилии в России и домашних родах с мужем.
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