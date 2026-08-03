Эксперт: цены на апартаменты в Сочи за два месяца выросли на 77%

Кирилл Флутков сообщил, что за два месяца минимальный бюджет для покупки апартаментов на верхних этажах новостроек в Сочи подскочил на 77%, с 8,18 млн до 14,5 млн рублей, что связано с изменением структуры предложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии