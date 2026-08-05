Ограничения на отпуск топлива начали отменять — Новак рассказал о текущей ситуации

Российские нефтяные компании начали снимать введённые ранее ограничения на отпуск топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отметив, что вертикально интегрированные компании увеличили производство нефтепродуктов до максимальных объемов и перенесли сроки части плановых ремонтов, чтобы сохранить стабильность поставок.