РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Про  НАЦИСТСКИЕ  ЖДУНЫ + 5-колонна в  ТЫЛУ РОССИИ , УЖАС ...!!!Минюст России наш...
  • Maxim
    Ещё - кубаноидных проверьте, там и н а т о может быть..Минюст России наш...
  • Вячеслав Денисов
    Ааааааа!..  так они ещё только ДУМАТЬ собрались, вместо решения вопроса!!!Путин предложил ч...

В Челябинске зафиксирован выброс сероводорода, в шесть раз превышающий ПДК

В Челябинске зафиксирован выброс сероводорода, в шесть раз превышающий ПДК

В Металлургическом районе Челябинска за 4 дня трижды зафиксировали выбросы сероводорода. Как передает корреспондент РИА «Новый День», во вторник, 10 сентября, разовую концентрацию сероводорода, превышающую предельно допустимую (ПДК) в 6,1 раза, зарегистрировал пост Росгидромета, расположенный на улице Румянцева в районе ГКБ №6.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх