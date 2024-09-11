В Челябинске зафиксирован выброс сероводорода, в шесть раз превышающий ПДК

В Металлургическом районе Челябинска за 4 дня трижды зафиксировали выбросы сероводорода. Как передает корреспондент РИА «Новый День», во вторник, 10 сентября, разовую концентрацию сероводорода, превышающую предельно допустимую (ПДК) в 6,1 раза, зарегистрировал пост Росгидромета, расположенный на улице Румянцева в районе ГКБ №6.