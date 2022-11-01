Куриный крамбл с яблоками и гранатом

Осенний крамбл из куриного филе с яблоками и зернами граната, приготовленный в оригинальной антипригарной сковороде ТМ Kukmara со съемной ручкой, позволяющей сделать блюдо сначала на плите, а затем в духовке, не перекладывая в форму для запекания.