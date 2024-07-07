Десятки высокопоставленных чиновников, которые имели высокую степень допуска к гостайне, покинули Россию.

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Комментарии
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Олег
В армии простому сержанту с формой допуска, запрещено выехать даже в Абхазию, а депутаты и чиновники могут скупать недвижимость у стран НАТО, и сбегать ... Может давайте отменим гриф секретности раз уже всё, что можно вывезли?
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