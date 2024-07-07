Десятки высокопоставленных чиновников, которые имели высокую степень допуска к гостайне, покинули Россию.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮРИЙ ПРОНЬКО ПРОНЬКО: МАССОВОЕ БЕГСТВО ЧИНОВНИКОВ ИЗ РОССИИ. НОСИТЕЛИ ГОСТАЙНЫ УЖЕ ЗА КОРДОНОМ? Что ни день, то новое признание или скандал.
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