В столице Поморья отметили День космонавтики

У памятника Юрию Гагарину собрались представители власти, школьники, дошкольники, ветераны и неравнодушные граждане, чтобы почтить память первого покорителя космосаС приветственной речью к собравшимся обратились председатель Архангельской городской думы Иван Воронцов, депутаты областного собрания и ветераны.
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